Санкт-Петербург, 5 июля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Все 14 погибших при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля в Баренцевом море военных моряков-подводников будут похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пятницу, 5 июля, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал погибшим на «Курске» на Серафимовском кладбище

«Решение о месте захоронения всех погибших подводников по желанию родственников принято. Они будут похоронены рядом с мемориалом погибшим на подлодке «Курск», — сказал Курдин.

Он выразил надежду, что к первой годовщине гибели подводников, в 2020 году, на Серафимовском кладбище будет установлен достойный мемориал жертвам трагедии.

«Архитектор мемориала «Курску» Геннадий Пейчев уже готовит эскизный проект этого мемориала, который, конечно, в первую очередь будет согласован с родственниками погибших подводников», — добавил Игорь Курдин.

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников задействован в подготовке похорон. Их точная дата и время не будут обнародованы, чтобы не мешать родственникам и сослуживцам спокойно проститься с погибшими моряками.

Напомним, корреспондент ИА REGNUM в четверг, 4 июля, побывал на Серафимовском кладбище и увидел предполагаемое место захоронения моряков, погибших при пожаре на глубоководном атомном аппарате на Северном флоте 1 июля.

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