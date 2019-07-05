Владивосток, 5 июля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Получивший 15 лет лишения свободы бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв заявил, что судья, выносивший приговор, сфальсифицировал протокол, изменив или удалив показания ключевых свидетелей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

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Только спустя три месяца после вынесения приговора, приговорённому к 15 годам лишения свободы бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву предоставили возможность ознакомиться с 1300 страницами протокола приговора. На своей странице в соцсети Facebook Игорь Пушкарёв отметил, что ряд показаний свидетелей в протоколе изменены не в его пользу, а некоторые вообще отсутствуют.

«То есть, по сути, судья сфальсифицировал протокол (или ему такой дали), «подгоняя» его под приговор, убрав ненужные данные, показания свидетелей и другие доказательства, указывающие на нашу невиновность», — написал бывший градоначальник.

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Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты с удивлением восприняли приговор бывшему главе Владивостока, называя его «несоразмерно жестоким» и необъяснимым с правовой точки зрения. Адвокаты, имевшие возможность ознакомиться с ходом следствия, указывали на массу процессуальных нарушений, которые судом не были приняты во внимание.

9 апреля Тверской районный суд города Москвы вынес приговор относительно экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва (15 лет лишения свободы), бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова (10 лет лишения свободы) и возглавлявшего ранее ГК «Востокцемент» Андрея Пушкарёва (8 лет лишения свободы условно), взыскав с каждого по 500 млн рублей штрафа.

В настоящее время Генпрокуратура инициировала гражданский иск на 3,2 млрд рублей, арестовав счета предприятий холдинга «Востокцемент» в качестве обеспечительной меры, тем самым не только поставив на грань выживания тысячи семей работников холдинга, но и обеспечив срыв выполнения строительных программ, реализуемых на Дальнем Востоке.