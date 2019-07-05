Осужденный экс-мэр Владивостока заявил о фальсификации судом протокола
Владивосток, 5 июля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Получивший 15 лет лишения свободы бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв заявил, что судья, выносивший приговор, сфальсифицировал протокол, изменив или удалив показания ключевых свидетелей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Игорь Пушкарёв: наложение ареста на счета «Востокцемента» — захват бизнеса
Только спустя три месяца после вынесения приговора, приговорённому к 15 годам лишения свободы бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву предоставили возможность ознакомиться с 1300 страницами протокола приговора. На своей странице в соцсети Facebook Игорь Пушкарёв отметил, что ряд показаний свидетелей в протоколе изменены не в его пользу, а некоторые вообще отсутствуют.
«То есть, по сути, судья сфальсифицировал протокол (или ему такой дали), «подгоняя» его под приговор, убрав ненужные данные, показания свидетелей и другие доказательства, указывающие на нашу невиновность», — написал бывший градоначальник.
Читайте также: Приговор Пушкарёву не имеет ничего общего с правосудием: мнение адвоката
Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты с удивлением восприняли приговор бывшему главе Владивостока, называя его «несоразмерно жестоким» и необъяснимым с правовой точки зрения. Адвокаты, имевшие возможность ознакомиться с ходом следствия, указывали на массу процессуальных нарушений, которые судом не были приняты во внимание.
9 апреля Тверской районный суд города Москвы вынес приговор относительно экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва (15 лет лишения свободы), бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова (10 лет лишения свободы) и возглавлявшего ранее ГК «Востокцемент» Андрея Пушкарёва (8 лет лишения свободы условно), взыскав с каждого по 500 млн рублей штрафа.
В настоящее время Генпрокуратура инициировала гражданский иск на 3,2 млрд рублей, арестовав счета предприятий холдинга «Востокцемент» в качестве обеспечительной меры, тем самым не только поставив на грань выживания тысячи семей работников холдинга, но и обеспечив срыв выполнения строительных программ, реализуемых на Дальнем Востоке.