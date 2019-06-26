Владивосток, 26 июня 2019, 10:21 — REGNUM
Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв, осужденный Тверским районным судом города Москвы на 15 лет лишения свободы, рассказал об истинных целях ареста счетов подконтрольных ему компаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Да, теперь, как говорится, открылись истинные цели тех, кто стоит за моим делом. Эта цель — захват бизнеса, который я создавал и которым руководил ещё до избрания меня главой Владивостока», — написал Пушкарёв на своей странице в социальной сети Facebook.
Бывший глава Владивостока задаётся вопросом, имеются ли правовые основания для наложения ареста на счета компаний, которые даже не участвовали в уголовном деле, по которому он был осужден к 15 годам лишения свободы.
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Бывший собственник «Востокцемента» пишет, что, по мнению его адвокатов, для удовлетворения иска Генеральной прокуратуры нет никаких юридических оснований, если только это дело не будет рассматриваться в подконтрольном Генпрокуратуре суде.
Автор паблика вспоминает период следствия, когда, по его мнению, ему явно давали понять предвзятость всей ситуации.
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Как сообщало ИА REGNUM, по требованию Генеральной прокуратуры решением суда были арестованы счета нескольких компаний, входящих в холдинг «Востокцемент», в том числе и тех компаний, которые не участвовали в уголовном деле против Игоря Пушкарёва. В частности, арест счетов градообразующего предприятия Теплоозёрский цементный завод, на котором работает 850 человек, грозит социальным взрывом.