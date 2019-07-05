Кызыл, 5 июля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко подписал ряд поручений по вопросам социально-экономического развития Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, документы призваны ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов в регионе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Среди приоритетных направлений — строительство железной дороги Курагино — Кызыл, которое должно начаться в этом году. Стоимость проекта составляет около 130 млрд рублей. Протяженность линии составит более 400 км.

«Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды и Роснедрам поручено подготовить и представить правительству анализ перспектив масштабного проекта с учетом увеличения объемов перевозок, а также возможностей организации движения пассажирских поездов», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будут подготовлены экспертные заключения о целесообразности второго этапа стройки, предполагающего продолжение дороги в Монголию и Китай. Напомним, Пекин со своей стороны уже построил дорогу до монгольской границы, обещая продолжить строительство, как только «Россия определится со сроками строительства ветки Курагино — Кызыл» .

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Ряд поручений касается вопросов развития дорожной сети, по которым начало реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» для Тувы решено перенести на более ранний срок. Строительство основных объектов, особенно с высоким экспортным потенциалом, по этой программе начнется уже с 2020 года.

«Минтрансу, ФСБ и Таможенной службе дано задание ускорить процедуру сертификации аэропорта Кызыла и открытие международного терминала. Минфину предписано предусмотреть в бюджете 2020 года средства для субсидирования авиарейсов в Туву. Предусматривается также развитие приграничных территорий, пунктов пропуска Шара-Сур и Хандагайты. Вместе с Монголией планируется изучить вопросы экспорта через энергосистему Тувы электроэнергии», — отметили в правительстве республики.

Глава республики Шолбан Кара-оол отметил, что правительственная комиссия во главе с Виталием Мутко учла практически все просьбы и инициативы Тувы, даже те, что носили «точечный» характер. В частности, Минэнерго России совместно с правительством Тувы поручено разработать механизм льготного обеспечения населения углем для личных нужд.

Добавим, что в Туве возлагают большие надежды на железную дорогу, которая соединит республику с остальными регионами России. В агентстве по внешнеэкономическим связям Тувы подсчитали, что развитие транспортных коридоров позволит создать дополнительно 25 тыс. рабочих мест, увеличить грузооборот до 27 млн тонн, обеспечить 40 млрд рублей налоговых поступлений. Глава республики считает, что железная дорога может открыть новую эпоху в развитии республики.

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