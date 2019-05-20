В Туве обсудили влияние строительства железной дороги на развитие региона

Кызыл, , 08:16 — REGNUM Круглый стол «Влияние строительства железной дороги на социально-экономическое развитие Республики Тыва» прошёл на площадке Тувинского государственного университета (ТувГУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Участие в мероприятии приняли ведущие учёные и эксперты Тувы, госслужащие, молодые исследователи, представители образовательного сообщества республики, деловых кругов и общественных организаций — всего около 50 человек.

Отмечается, что одним из основных аспектов в программе развития региона станет строительство железной дороги Курагино — Кызыл. В соответствии с анализом, проведённым агентством по внешнеэкономическим связям Тувы, развитие транспортных коридоров позволит создать дополнительно 25 тыс. рабочих мест, увеличить грузооборот до 27 млн тонн, обеспечить 40 млрд рублей налоговых поступлений.

Участники круглого стола представили в своих докладах места расположения многофункциональных логистических центров и таможенно-складских комплексов, перспективы пространственного развития Тувы в рамках строительства железной дороги, проанализировали влияние крупных инвестиционных проектов на демографию республики.

В качестве рекомендаций для включения в программу ускоренного развития Тувы членами круглого стола предложили создать четыре транспортно-логистических кластерных участка, в частности: многофункциональных логистических центров в городах Кызыл, Чадан, а также таможенно-складские центры в селе Хандыгайты и за пятикилометровой зоне таможенно-пропускного пункта «Цагаан тологой». На основе двух последних таможенно-складских хабов будут развиты приграничные сельские местности, созданы рабочие места, обеспечена потребность в высокотехнологичных кадрах.

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