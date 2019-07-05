Тюмень, 5 июля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Глава армянской диаспоры Тюменской области Абрам Овеян заявил, что ни один из виновных в инциденте со стрельбой в ТРЦ «Кристалл» не уйдёт от наказания. И осудил СМИ, которые дали криминальному деянию этнический окрас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geoffrey Fairchild Стрельба

«Я лично проведу беседы с семьями зачинщиков беспорядка. Наша организация несет большую ответственность за поведение наших земляков, проживающих на территории Тюменской области. Беспредельное и преступное поведение не носит этнического характера, а является противоправным общественно опасным деянием», — заявил Абрам Овеян.

Абрам Овеян отметил высокий профессионализм сотрудников правоохранительных органов города Тюмени и Тюменской области в пресечении противоправных действий хулиганов с оружием. Со своей стороны, армянская диаспора обязуется оказать всеобъемлющую помощь следствию, подчеркнул Овеян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установлено, что между четырьмя посетителями ТРЦ «Кристалл» днём 3 июня 2019 года произошёл конфликт, в результате которого один из участников произвёл выстрелы из травматического пистолета. Затем все они покинули торговый центр, уехав на автомобилях Range Rover и Mercedes. Пострадавших в результате инцидента нет. Зато напуганных немало. Очевидцы конфликта и другие посетители торгового центра, которых пришлось эвакуировать, до сих пор в социальных сетях вспоминают минуты страха. Многие были с детьми. В кинотеатре ТРЦ «Кристалл» шёл дневной сеанс с мультфильмами.

Сотрудниками полиции был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, объявлен план «Перехват». Подозреваемый в стрельбе задержан. У одного из участников конфликта изъяты травматический пистолет и охотничий карабин. Составлены два протокола по ч. 6 ст.20.8 КоАП («Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения»).

Отметим, что Союз армян Тюменской области является одной из влиятельных общественных организаций в регионе и объединяет около десятка тысяч человек. Его возглавляет владелец ведущей тюменской строительной фирмы, заслуженный строитель Российской Федерации Абрам Овеян. В организации жёстко осудили разборку со стрельбой в ТРЦ «Кристалл», среди участников которой были и выходцы из Армении, назвав инцидент «беспрецедентным проявлением беспредела».