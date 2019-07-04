Тюмень, , 08:34 — REGNUM

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл». Инцидент произошёл днём 3 июля 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Предварительно установлено, что между четырьмя посетителями ТРЦ «Кристалл» произошёл конфликт, в результате которого один из участников произвёл выстрелы из травматического пистолета. Затем все они покинули торговый центр, уехав на автомобилях Range Rover и Mercedes. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудниками полиции был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, объявлен план «Перехват». Подозреваемые были задержаны. Оперативники выяснили, что ранее судимый 28-летний неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья из-за личных неприязненных отношений произвёл три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину.

Подозреваемый в стрельбе задержан. Кроме того, полицейскими изъяты принадлежащие одному из участников инцидента травматический пистолет, который он передавал фигуранту, и охотничий карабин. В отношении него составлены два протокола по ч. 6 ст.20.8 КоАП («Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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