Барнаул, 5 июля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Отношение к проведению дополнительных тестов для водителей на психоактивные вещества только положительное, отметил кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя корреспонденту ИА REGNUM законодательную инициативу Минздрава РФ.

(сс) Belova59 Анализы

Павел Шумихин «Я только за. Несмотря на возможность приобретения «липовых» справок, о чем предупреждают эксперты, основная масса такого более чем опасного на дорогах контингента все-таки будет отстранена от управления транспортным средством. Еще одним положительным моментом нововведения является расширение возможности выявления и взятия на учет лиц, употребляющих наркотики».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение ввести обязательное тестирование водителей на предмет употребления психоактивных веществ в ходе медицинских осмотров по допуску к вождению предложил Минздрав РФ в целях улучшения ситуации с дорожной безопасностью в стране.

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