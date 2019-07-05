Украина нацелилась на Арктику
Осло, 5 июля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В настоящее время Украина не принимает участия в арктической деятельности, однако ситуация может кардинальным образом измениться. Об этом заявил во время своего визита на архипелаг Шпицберген заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, сообщает издание High North News.
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Он отметил, что Норвегия и Украина сближаются в политическом, экономическом и культурном планах, однако теперь Киев будет сотрудничать ещё и по конкретным проектам в Арктике.
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«Мы начинаем думать, что Украина может стать арктическим игроком», — заявил дипломат.
Посол отметил, что одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией по арктическим вопросам. По словам дипломата, Украина может укреплять сотрудничество с Норвегией в таких областях как исследования по изменению климата и спутниковые технологии.
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«Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем заключить с Норвегией несколько двусторонних партнёрских соглашений по сотрудничеству в Арктике», — добавил Вячеслав Яцюк.