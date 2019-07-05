Благовещенск, 5 июля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. В развитие инфраструктуры «космического» города Циолковский госкорпорация «Роскосмос» намерена вложить 53 млрд рублей, при этом противоборство городской администрации с городской думой привело к внутригородскому политическому коллапсу, способному перечеркнуть все заявленные перспективы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dima Ostrovsky Строительство жилых домов в Циолковском, Амурская область, рядом с космодромом Восточный

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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании с губернатором Приамурья Василием Орловым отметил существенное отставание в реализации инфраструктурных проектов, реализуемых в ЗАТО Циолковский — городе-спутнике космодрома «Восточный».

Сообщается, что по плану социально-экономического развития города Циолковский предусмотрено 12 организационных мероприятий и 255 мероприятий по развитию инфраструктуры города. Требуемый объём финансирования составляет 53 млрд рублей.

Тем не менее в самом городе наблюдается настоящий управленческий коллапс: не найдя точек соприкосновения с администрацией города, три депутата городской думы сняли с себя свои полномочия, в том числе добровольно лишился мандата и председатель городской думы Василий Крайнов. Думцы обвиняли главу города Сергея Левицкого в решениях, имеющих, по их мнению, признаки коррупционной составляющей, глава, в свою очередь, не мог добиться от депутатов своевременного рассмотрения жизненно-важных для города вопросов.

Как рассказал депутат думы ЗАТО Циолковский Александр Быковский, с первых дней работы думы, в которой было большинство представителей партии ЛДПР, с администрацией города установились совершенно неконструктивные отношения: глава города настойчиво требовал от депутатов-«жириновцев» сложить свои полномочия.

Александр Быковский «Левицкий делает всё, чтобы распустить городскую думу. Мы пытались наладить работу, но как это сделать с человеком, который и сам лично, и под давлением правительства области настроен ликвидировать думу в том составе, в котором она есть. Нас избрал народ, и хочет глава того или нет, он должен с нами работать. Однако этого не происходит. Мы видим с его стороны много проявлений, имеющих признаки коррупции, но почему-то правоохранители этого не замечают. Вместо плодотворной работы на благо города, на благо развития города российской космонавтики, Левицкий и его кураторы из правительства Приамурья занимаются только разрушением. Сейчас они фабрикуют против депутатов уголовные дела и под угрозой их возбуждения добиваются отставок. Что будет дальше, мы не представляем, но руководитель города должен искать формы взаимодействия с избранными народом депутатами, а не лишать их мандатов путём угроз и шантажа».

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Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе встречи с губернатором Приамурья Василием Орловым, обсудил развитие ЗАТО Циолковский в связке с развитием космодрома «Восточный». Социально-экономическому развитию Приамурья в целом и отдельным вопросам в частности было посвящено совещание, которое провёл полпред Юрий Трутнев во время своего визита в Благовещенск.