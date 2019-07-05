Развитию города Циолковский мешает политический коллапс: мнение
Благовещенск, 5 июля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. В развитие инфраструктуры «космического» города Циолковский госкорпорация «Роскосмос» намерена вложить 53 млрд рублей, при этом противоборство городской администрации с городской думой привело к внутригородскому политическому коллапсу, способному перечеркнуть все заявленные перспективы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании с губернатором Приамурья Василием Орловым отметил существенное отставание в реализации инфраструктурных проектов, реализуемых в ЗАТО Циолковский — городе-спутнике космодрома «Восточный».
Сообщается, что по плану социально-экономического развития города Циолковский предусмотрено 12 организационных мероприятий и 255 мероприятий по развитию инфраструктуры города. Требуемый объём финансирования составляет 53 млрд рублей.
Тем не менее в самом городе наблюдается настоящий управленческий коллапс: не найдя точек соприкосновения с администрацией города, три депутата городской думы сняли с себя свои полномочия, в том числе добровольно лишился мандата и председатель городской думы Василий Крайнов. Думцы обвиняли главу города Сергея Левицкого в решениях, имеющих, по их мнению, признаки коррупционной составляющей, глава, в свою очередь, не мог добиться от депутатов своевременного рассмотрения жизненно-важных для города вопросов.
Как рассказал депутат думы ЗАТО Циолковский Александр Быковский, с первых дней работы думы, в которой было большинство представителей партии ЛДПР, с администрацией города установились совершенно неконструктивные отношения: глава города настойчиво требовал от депутатов-«жириновцев» сложить свои полномочия.
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Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе встречи с губернатором Приамурья Василием Орловым, обсудил развитие ЗАТО Циолковский в связке с развитием космодрома «Восточный». Социально-экономическому развитию Приамурья в целом и отдельным вопросам в частности было посвящено совещание, которое провёл полпред Юрий Трутнев во время своего визита в Благовещенск.