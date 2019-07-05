Берлин, 5 июля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. 4 июля в столице Германии вспыхнул крупный пожар на территории торгового центра Dong-Xuan-Center. Огонь охватил площадь в 5 тыс. квадратных метров, передает канал n-tv. Столб черного дыма в округе Лихтенберг виден из разных районов Берлина.

tpsdave Пожарная машина

Возгорание произошло в одном из контейнеров в складском помещении, затем огонь перекинулся на зал. К тушению огня привлечены 200 пожарных. Пожар взят под контроль; ожидается, что работа пожарных будет завершена к полудню 5 июля.

В 2016 году в Dong-Xuan-Center также произошел крупный пожар. Тогда причиной возгорания сочли нарушение техники безопасности во время проведения сварочных работ. Строителей привлекли к ответственности, но они были оправданы судом.