Рим, 4 июля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Для решения проблем, связанных с Украиной, не существует альтернативы Минским соглашениям, сказал на пресс-конференции в Риме в четверг, 4 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Kremlin.ru Владимир Путин и Джузеппе Конте

Кризис на Украине должен быть преодолён как можно быстрее, это поможет восстановлению нормальных отношений между Россией и ЕС, сказал он.

У нового президента Украины есть «окно возможностей», и он должен этим возможностями воспользоваться, отметил Конте.