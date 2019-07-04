Рим, 4 июля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Начать исправление сложившейся в Ливии ситуации нужно с того, чтобы вспомнить, что государственность в этой стране была разрушена вследствие решений НАТО, заявил в четверг, 4 июля, на пресс-конференции в Риме президент России Владимир Путин.

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Необходимо объединять усилия для возобновления диалога, помочь народу Ливии восстановить свою государственность, отметил Путин.