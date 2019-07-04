Рим, 4 июля, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла в ходе своей встречи выразили общую озабоченность ситуацией в Ливии, передают итальянские СМИ в четверг, 4 июля, со ссылкой на источники в окружении итальянского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Стороны также выразили озабоченность тем фактом, что эскалация ситуации в Ливии способствует усилению опасности действий террористических группировок, побеждённых в Сирии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе своей поездки в Рим и Ватикан проводит встречи с папой Франциском, формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и двумя его заместителями, лидерами правящих партий — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.