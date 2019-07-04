Рим, 4 июля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Жители итальянской столицы приветствовали продолжительными аплодисментами прибытие кортежа Владимира Путина во дворец Киджи на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает Sky в четверг, 4 июля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президента России в центре Рима «встречали» как местные жители, так туристы, отмечает издание.

Владимир Путин в ходе своей поездки в Рим и Ватикан проводит встречи с папой Франциском, формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и двумя его заместителями, лидерами правящих партий — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.