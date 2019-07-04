Москва, 4 июля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. 3 июля в Москве на Суворовской площади прошел митинг против строительства мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области. Несмотря на будний день и плохую погоду, на площади собралось около тысячи человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Акция прошла под лозунгом «Очистим Россию от мусора».

Пресс-служба Всероссийской политической партии «Партия Дела» Митинг против строительства мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области. Москва, Суворовская площадь

Организатором выступил Объединенный оргкомитет, в который входят «Партия Дела», «Левый фронт», движение «Новороссия», «Свободная Россия», «Другая Россия» и ряд других организаций. На митинге выступили политические и общественные деятели, а также непосредственные защитники Шиеса. Основным требованием стало прекращение строительства полигона и проведение по данному вопросу референдума. Кроме того, участники выступили против строительства комплексов по переработке отходов в Подмосковье.

Пресс-служба Всероссийской политической партии «Партия Дела» Максим Калашников

По мнению члена Федерального Совета «Партии Дела», известного публициста и писателя-футуролога Максима Калашникова, ситуация с Шиесом — это лишь частный случай общего отношения власти к народу.

«Русский Север, да и вообще страну, нельзя превращать в помойку во всех смыслах. Москва, которая тонет в деньгах, должна сама убирать за собой», — заявил он.

Пресс-служба Всероссийской политической партии «Партия Дела»

Выступившие на митинге активисты протестного лагеря в Шиесе горячо поблагодарили москвичей за поддержку. Ведь, несмотря на то, что население Архангельской области массово против строительства полигона, власти игнорируют проблему, говорят о чем угодно, только не об этом, подчеркнули они.

Пресс-служба Всероссийской политической партии «Партия Дела» Митинг против строительства мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области. Москва, Суворовская площадь

По словам координатора «Левого Фронта» Анастасии Удальцовой, защитники Шиеса — настоящие герои, а чиновники, которые берутся за решение мусорной проблемы, нечистоплотны финансово. Выступавший следом лидер «Другой России», писатель Эдуард Лимонов пояснил, что неуважение элиты к народу переполнило чашу терпения последнего, причем не только в России.

Пресс-служба Всероссийской политической партии «Партия Дела» Эдуард Лимонов

Проблема в экономической и социальной системе, в которой деньги важнее людей и природы — такого быть не должно, указал протоиерей Всеволод Чаплин. Оценивая ситуацию, в которой оказались защитники Шиеса, он процитировал слова полководца Александра Суворова: «Добродетель всегда гонима».

Пресс-служба Всероссийской политической партии «Партия Дела» Митинг против строительства мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области. Москва, Суворовская площадь

Участники митинга подняли не только тему строительства полигона в Шиесе. По мнению собравшихся, проблема тут шире — Россию нужно очистить не только от бытового мусора, но и политического.

Пресс-служба Всероссийской политической партии «Партия Дела» Митинг против строительства мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области. Москва, Суворовская площадь

Несмотря на то, что накрапывал дождь, люди не расходились, держали самодельные плакаты, активно скандировали «Шиес, мы с тобой!» и «Руки прочь от Шиеса!». По итогам митинга была принята резолюция.

Пресс-служба Всероссийской политической партии «Партия Дела» Митинг против строительства мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области. Москва, Суворовская площадь

Мероприятие продлилось около полутора часов, в конце была зачитана резолюция.