Рим, 4 июля, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Владимир Путин в четверг, 4 июля, прибыл в римский дворец Киджи, где состоится его двусторонняя встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Governo.it Владимир Путин и Джузеппе Конте

Предполагается, что основной темой разговора станут двусторонние экономические отношения.

Позже к разговору могут присоединиться оба заместителя Конте, лидеры правящих партий страны — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо. По окончании переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.