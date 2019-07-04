Москва, 4 июля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Просьба решить этот вопрос к новому учебному году», — обратилась Матвиенко к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Глава Совфеда поддержала предложение учительского сообщества о запрете для учеников пользоваться телефонами в школе.

Она считает, что следует «запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность».

Вместе с тем использование записей с камер сотовых телефонов позволяло разобраться во многих конфликтах в школах, в частности, помочь ученикам в случае буллинга. Кроме того, благодаря записям на телефоны получали огласку случаи недостойного обращения учителей со школьниками.