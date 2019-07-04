Москва, 4 июля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Призывы представителей Британии обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека вызывают недоумение, так как Республика Крым полностью открыта для любых иностранных делегаций, сообщает 4 июля посольство России в Лондоне на своём официальном сайте.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Напомним, на сессии Совета по правам человека ООН британские представители обратились к России с призывом «обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым».

Российское диппредставительство в Британии подчёркивает, что по вопросу фраз про «незаконно аннексированный Крым» позиция России давно известна и остаётся неизменной.

В то же время отмечено, что «Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны».

Посольство РФ считает заявления Британии по этому вопросу попыткой недобросовестного использования проблематики прав человека.