Сухум, 4 июля, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Участники Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье призвали Абхазию снять временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией по реке Ингур. Абхазская сторона заявила, что решение о введении ограничения на пересечение границы связано с проходящими в Грузии массовыми акциями провокационного характера и в ближайшее время отменено не будет. Об этом сообщает МИД Абхазии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

В свою очередь абхазская сторона призвала участников встречи обратить серьезное внимание на высказывание депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе, который в своей речи с трибуны парламента Грузии, по сути, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии. Абхазская сторона также призвала представителей Грузии создать специальную комиссию для расследования факта участия Акакия Бобохидзе в грузино-абхазском конфликте 1992−1993 годов и совершении им преступлений на территории Абхазии.

Напомним, 27 июня власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран. Выезд на территорию Грузии был закрыт только для граждан Абхазии, а въезд с грузинской территории ограничен для всех иностранных граждан, указала Служба государственной безопасности Абхазии.