Астрахань, 4 июля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Причинами замора рыбы в Астраханской области стали ранее окончание половодья, аномально высокая температура и обмеление водоёмов. К такому выводу пришли специалисты Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Ajale Мертвая рыба

В июне уровень воды в низовьях Волги снизился почти на два метра по сравнению с прошлыми годами. Температура воздуха также была аномально высокой, поэтому вода в реке прогревается сильнее обычного. В таких условиях мелкие водоёмы могут прогреваться до дна, что приводит к снижению количества кислорода и гибели рыб.

В восточной части дельты Волги на Бузанском, Верхне-Рычанском и Зеленгинском нерестовых массивах летом температура воды в прибрежной зоне достигала 32 градусов Цельсия, что негативно отражалось на среде обитания разновозрастных рыб.

Скопления погибших рыб в водоёмах Астраханской области специалисты объяснили естественными причинами. Это подтвердили лабораторные исследования воды — в ней не выявили веществ, которые могли привести к массовой гибели рыбы.

Читайте также: Ниже «мёртвого объёма»: что может спасти обмелевшую Волгу