Нижний Новгород, 2 июля 2019, 09:33 — REGNUM
Ситуацию с обмелением Волги, что повлекло ухудшение экологической обстановки и негативно отразилось на судоходстве, можно решить за счёт наполнения до проектного уровня Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ. Других «способов решения этих проблем». Такое мнение высказал инженер-гидротехник, доктор географических наук Алексей Беляков в интервью еженедельнику «Аргументы недели», комментируя катастрофическое в этом году обмеление Волги.
Говоря о регулировании воды, эксперт напомнил, что Волжско-Камский каскад «разорван двумя отсутствующими водохранилищами — Чебоксарским и Нижнекамским», хотя гидротехнические сооружения «давным-давно построены». В результате эти сооружения разрушаются из-за работы «в непроектном режиме, так как уровень воды стоит слишком низко».
Эксперт напомнил, что Россия «заселена исключительно благодаря рекам», при этом гидроэнергетический потенциал страны используется «всего на 10%». В результате в паводок через гидроузлы проходит 80% годового стока, а потом «воды нет». Чтобы этого не было, нужно не надеяться на прогнозы синоптиков, а «регулировать, управлять» водой. Для этого нужны «системы водохранилищ», в то время как в России — «страшный дефицит водохранилищ». На Волге следствием этого является обмеление и ранее цветение реки, отсутствие полноценного судоходства.
Говоря о регулировании воды, он напомнил, что Волжско-Камский каскад «разорван двумя отсутствующими водохранилищами — Чебоксарским и Нижнекамским», хотя гидротехнические сооружения «давным-давно построены». В результате эти сооружения разрушаются из-за работы «в непроектном режиме, так как уровень воды стоит слишком низко».
Объясняя ситуацию с нынешним катастрофическим маловодьем, Алексей Беляков напомнил, что прогнозировалось большое половодье из-за снегозапасов, но значительная часть снега испарилась «из-за протяжённой и холодной весны», и большая вода не пришла:
Инженер-гидротехник напомнил, что в 30-ые годы при обсуждении регулирования Волги подняли подняты вопросы регулирования главных притоков — Оки и Камы:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение уровня Волги весной 2019 года привело к её значительному обмелению. Маловодье наиболее сильно затронуло Татарию, Марий Эл, Чувашию, Ульяновскую и Самарскую области, принесло негативные последствия рыболовной отрасли, где уже говорят о многомиллиардных убытках и проблемах с нерестом-2019. В связи с низким уровнем Куйбышевского водохранилища, более половины которого расположено в Татарии, территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование. Такое же расследование будет проведено и по Саратовскому водохранилищу. На водных объектах Нижегородской области сохраняется пониженная водность — до до значений «близких и ниже минимальных», что связано с низким уровнем воды во время весеннего половодья, слабой увлажненностью почвы при дефиците осадки.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, возведение Чебоксарской ГЭС (расположено на территории Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл) было запланировано ещё в 1931 году. Проект «Большая Волга» предполагал строительство каскада гидроузлов на Волге и Каме для создания единого глубоководного пути, соединяющего Каспийское, Черное, Балтийское и Белое моря. В процессе доработки проекта менялось количество ГЭС, их мощность, расположение створов, однако во всех вариантах неизменно присутствовал Чебоксарский гидроузел.
Великая Отечественная война отодвинула начало строительства Чебоксарской ГЭС на десятилетия. Возведение началось в 1968 году, пуск первого гидроагрегата состоялся 31 декабря 1980 года при пониженной отметке Чебоксарского водохранилища 61 метр. Чтобы обеспечить навигацию, весной 1981 года уровень воды повысили до промежуточной отметки — 63 метров. В 1986 году в работу ввели последний, 18-й гидроагрегат станции, и на 1987 год был запланирован окончательный срок работ по подъему водохранилища до проектных 68 метров. Однако в связи с недостаточным финансированием, неполной готовностью зоны затопления и незавершенными работами по защите земель и населенных пунктов реализация проекта была приостановлена. До настоящего времени Чебоксарское водохранилище наполнено до временной подпорной отметки 63 м вместо 68 м по проекту.
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Что касается Нижнекамского водохранилища, то его заполнение началось в ноябре 1978 годе, в мае 1979 года уровень воды был доведён до промежуточной отметки 62 метра при проектных 68 метрах. В 2002 году уровень воды был увеличен до отметки 63,3 метра.
Чебоксарская ГЭС должна была завершить создание Волжско-Камского каскада, но и сегодня станция остается почти полувековым долгостроем. Кроме того, из-за длительной работы гидроузла в непроектном режиме до сих пор не решена задача создания Единой глубоководной системы судоходства в европейской части России, отсутствует регулирующая функция Чебоксарского водохранилища в период половодья, ухудшается качество воды из-за мелководья, низкий напор приводит к повышенному износу гидроагрегатов. Энергетики подчёркивают, что при работе Чебоксарского водохранилища на проектной отметке 68 м снизится риск подтопления территорий в период половодья, будут решены вопросы судоходства на проблемном 54-километровом участке от Городца до Нижнего Новгорода, мощность ГЭС увеличится со средних в течение года с 450 МВт до проектных 1404 МВт.
Ранее директор Института водных проблем, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян заявлял, что «в настоящий момент такое серьезное гидротехническое сооружение является самым грязным в Российской Федерации». По его словам, «нет никакого способа исправить экологическую ситуацию на Чебоксарском водохранилище, кроме его подъема до нормального проектного уровня 68 м». По расчётам, в этом случае доля мелководий уменьшится в 1,5 раза и достигнет нормативных значений — 20%, а также появится дополнительный запас воды в 5 км³, в том числе и для обводнения уникального природного образования юга России — Волго-Ахтубинской поймы.