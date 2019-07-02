Нижний Новгород, , 09:33 — REGNUM

Ситуацию с обмелением Волги, что повлекло ухудшение экологической обстановки и негативно отразилось на судоходстве, можно решить за счёт наполнения до проектного уровня Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ. Других «способов решения этих проблем». Такое мнение высказал инженер-гидротехник, доктор географических наук Алексей Беляков в интервью еженедельнику «Аргументы недели», комментируя катастрофическое в этом году обмеление Волги.

Н. Галахов. На Волге. 1993

Говоря о регулировании воды, эксперт напомнил, что Волжско-Камский каскад «разорван двумя отсутствующими водохранилищами — Чебоксарским и Нижнекамским», хотя гидротехнические сооружения «давным-давно построены». В результате эти сооружения разрушаются из-за работы «в непроектном режиме, так как уровень воды стоит слишком низко».

"Пространства были отведены в своё время под затопление. Но потом в силу каких-то незаконных действий разных людей там что-то было построено, потом лесом позаросло. Огромное количество островов, уже заросших лесом. Надо серьёзно готовить чашу к заполнению, но других способов решения этих проблем, кроме как заполнить эти оба водохранилища, просто не существует», — уверен эксперт.

Эксперт напомнил, что Россия «заселена исключительно благодаря рекам», при этом гидроэнергетический потенциал страны используется «всего на 10%». В результате в паводок через гидроузлы проходит 80% годового стока, а потом «воды нет». Чтобы этого не было, нужно не надеяться на прогнозы синоптиков, а «регулировать, управлять» водой. Для этого нужны «системы водохранилищ», в то время как в России — «страшный дефицит водохранилищ». На Волге следствием этого является обмеление и ранее цветение реки, отсутствие полноценного судоходства.

«То, что произошло в Нижнем Новгороде (проблемы с судоходством из-за обмеления, прим. ИА REGNUM), — это отсутствие Чебоксарского водохранилища. То есть оно должно было бы подпирать Волгу до самого Горьковского гидроузла, подпирать в низовье Оки, и все суда спокойно проходили бы туда, куда им надо. Это одна проблема.

Сооружения (гидротехнические) построены, водохранилище должно было быть заполнено в 1987 году. Но до сих пор оно не заполнено, уровень воды стоит там на два метра ниже мёртвого объёма. А мёртвый объём — это тот уровень, ниже которого вода в водохранилище не должна опускаться. Между уровнем мёртвого объёма и нормальным подпорным уровнем сосредоточено то, что мы называем полезным объёмом. То есть оно не имеет полезного объёма, оно не регулирует стока, оно не подпирает воду. Вот поэтому на участке от устья Оки и до Горьковского гидроузла судоходные условия никуда не годятся», — сказал Алексей Беляков.

Говоря о регулировании воды, он напомнил, что Волжско-Камский каскад «разорван двумя отсутствующими водохранилищами — Чебоксарским и Нижнекамским», хотя гидротехнические сооружения «давным-давно построены». В результате эти сооружения разрушаются из-за работы «в непроектном режиме, так как уровень воды стоит слишком низко».

"Пространства были отведены в своё время под затопление. Но потом в силу каких-то незаконных действий разных людей там что-то было построено, потом лесом позаросло. Огромное количество островов, уже заросших лесом. Надо серьёзно готовить чашу к заполнению, но других способов решения этих проблем, кроме как заполнить эти оба водохранилища, просто не существует», — уверен эксперт.

Объясняя ситуацию с нынешним катастрофическим маловодьем, Алексей Беляков напомнил, что прогнозировалось большое половодье из-за снегозапасов, но значительная часть снега испарилась «из-за протяжённой и холодной весны», и большая вода не пришла:

«С учётом прогноза, в Куйбышевском водохранилище сделали предпаводковую сработку, то есть освободили тот объём, который нужен был бы для приёма большого половодья. И по требованию рыбников добавили рыбохозяйственный попуск, чтобы рыба на нижней Волге могла отнереститься на своих местах. И после этих двух могучих попусков водохранилище не получило той воды, которую ждали… Теперь только остаётся ждать милости от природы, чтобы в бассейне Волги прошли ливни».

Инженер-гидротехник напомнил, что в 30-ые годы при обсуждении регулирования Волги подняли подняты вопросы регулирования главных притоков — Оки и Камы:

«На Оке нет ни одного водохранилища. В 1939 году НКВД начинало строить Калужское водохранилище и бросило. И сейчас в створе Калужского гидроузла построена объездная автомобильная дорога…

Водохранилище надо строить, потому что в Калуге наблюдавшаяся амплитуда колебаний уровней воды от минимально низкого до максимального высокого в 1910 году составляла 17,62 метра… Это высота шестиэтажного дома. То есть, конечно, здесь должно было быть нормальное регулирующее водохранилище, вот оно и проектировалось. Это был бы главный регулятор Оки, поэтому начинали именно с него».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение уровня Волги весной 2019 года привело к её значительному обмелению. Маловодье наиболее сильно затронуло Татарию, Марий Эл, Чувашию, Ульяновскую и Самарскую области, принесло негативные последствия рыболовной отрасли, где уже говорят о многомиллиардных убытках и проблемах с нерестом-2019. В связи с низким уровнем Куйбышевского водохранилища, более половины которого расположено в Татарии, территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование. Такое же расследование будет проведено и по Саратовскому водохранилищу. На водных объектах Нижегородской области сохраняется пониженная водность — до до значений «близких и ниже минимальных», что связано с низким уровнем воды во время весеннего половодья, слабой увлажненностью почвы при дефиците осадки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, возведение Чебоксарской ГЭС (расположено на территории Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл) было запланировано ещё в 1931 году. Проект «Большая Волга» предполагал строительство каскада гидроузлов на Волге и Каме для создания единого глубоководного пути, соединяющего Каспийское, Черное, Балтийское и Белое моря. В процессе доработки проекта менялось количество ГЭС, их мощность, расположение створов, однако во всех вариантах неизменно присутствовал Чебоксарский гидроузел.

Великая Отечественная война отодвинула начало строительства Чебоксарской ГЭС на десятилетия. Возведение началось в 1968 году, пуск первого гидроагрегата состоялся 31 декабря 1980 года при пониженной отметке Чебоксарского водохранилища 61 метр. Чтобы обеспечить навигацию, весной 1981 года уровень воды повысили до промежуточной отметки — 63 метров. В 1986 году в работу ввели последний, 18-й гидроагрегат станции, и на 1987 год был запланирован окончательный срок работ по подъему водохранилища до проектных 68 метров. Однако в связи с недостаточным финансированием, неполной готовностью зоны затопления и незавершенными работами по защите земель и населенных пунктов реализация проекта была приостановлена. До настоящего времени Чебоксарское водохранилище наполнено до временной подпорной отметки 63 м вместо 68 м по проекту.

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Что касается Нижнекамского водохранилища, то его заполнение началось в ноябре 1978 годе, в мае 1979 года уровень воды был доведён до промежуточной отметки 62 метра при проектных 68 метрах. В 2002 году уровень воды был увеличен до отметки 63,3 метра.

Чебоксарская ГЭС должна была завершить создание Волжско-Камского каскада, но и сегодня станция остается почти полувековым долгостроем. Кроме того, из-за длительной работы гидроузла в непроектном режиме до сих пор не решена задача создания Единой глубоководной системы судоходства в европейской части России, отсутствует регулирующая функция Чебоксарского водохранилища в период половодья, ухудшается качество воды из-за мелководья, низкий напор приводит к повышенному износу гидроагрегатов. Энергетики подчёркивают, что при работе Чебоксарского водохранилища на проектной отметке 68 м снизится риск подтопления территорий в период половодья, будут решены вопросы судоходства на проблемном 54-километровом участке от Городца до Нижнего Новгорода, мощность ГЭС увеличится со средних в течение года с 450 МВт до проектных 1404 МВт.

Ранее директор Института водных проблем, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян заявлял, что «в настоящий момент такое серьезное гидротехническое сооружение является самым грязным в Российской Федерации». По его словам, «нет никакого способа исправить экологическую ситуацию на Чебоксарском водохранилище, кроме его подъема до нормального проектного уровня 68 м». По расчётам, в этом случае доля мелководий уменьшится в 1,5 раза и достигнет нормативных значений — 20%, а также появится дополнительный запас воды в 5 км³, в том числе и для обводнения уникального природного образования юга России — Волго-Ахтубинской поймы.