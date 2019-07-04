Москва, 4 июля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Причина бедности не сами бедняки, их образ жизни и мировоззрение, к этому приводит капиталистическая система. Такое мнение высказал лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Диего Ривера. Эксплуататоры. 1926

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«Причина бедности — капиталистическая система, в которой мы живем, — заявил Юнус в интервью РБК. — Она навязана извне, а не создана самими людьми».

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По словам нобелевского лауреата, чтобы побороть бедность необходимо «исправить сам капитализм, который в его нынешнем виде имеет колоссальные изъяны». В частности, вся система строится на «корыстных интересах», которые движут человеком, при этом капитализм отрицает свойственный людям альтруизм и подавляет культуру предпринимательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день около четверти мирового населения живёт ниже официальной черты бедности, установленной Всемирным банком ($2 в сутки), а пятая часть населения — и вовсе менее чем на $1 в день.