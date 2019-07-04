Люксембург, 4 июля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Доклад о расследовании убийства Бориса Немцова, подготовленный в ПА ОБСЕ, будет представлен летом 2020 года, сообщила вице-председатель организации Маргарета Седерфельт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие в Москве, приуроченное к годовщине гибели Бориса Немцова. 2016

«На летней сессии в следующем году будет представлена полная версия», — сказала докладчик Седерфельт на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ.

Российская делегация в Парламентской ассамблее сочла подготовку такого доклада политизированным. Отмечалось, что доклад может быть подготовлен зимой 2020 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет.