Рим, 4 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. «Во главе Европейского парламента снова будет итальянец — ближайшие два с половиной года, — пишет испанское издание El Mundo. — Приняв окончание срока полномочий Антонио Таяни, Европарламент избрал парламентария от Демократической партии Давида Сассоли главой законодательного института. Кандидат от группы социал-демократов получил большое преимущество перед своими соперниками, добившись поддержки 345 депутатов во втором туре голосования».

Europarl.europa.eu Давид Сассоли

Это был кандидат не от Восточной Европы, но от Южной, зато социалист. Хотя он и был телевизионным журналистом, Сассоли провёл в Европарламенте 10 лет и уже занимал пост вице-председателя в прошлом созыве. Итальянец был выбран на фоне серьезного беспокойства многих евродепутатов из-за попыток навязывания позиции Совета Европы, который полностью проигнорировал мнение парламента при распределении ключевых постов в ЕС. Ситуацию выставила в некрасивом свете кандидат от «Европейских единых левых», испанка Сира Рего, обвинившая другие парламентские группы в недостатке прозрачности и участии в «торговле креслами».

«Парламент — это независимый и автономный институт», — подчеркнул уже бывший глава законодательного органа Таяни, призвавший евродепутатов голосовать «независимым образом» и игнорировать любые указания извне. Это не было случайностью. Таяни напомнил слова главы Европейского совета Дональда Туска, который настоятельно рекомендовал парламенту сперва выбрать социалиста, а через два с половиной года — члена Народной партии, а также рассматривать кандидатов из Центральной и Восточной Европы.

«Вопреки пощечине, полученной от Совета главными кандидатами от «политических семей» парламента, маленькая революция евродепутатов ограничилась поддержкой итальянца вместо чеха — единственного кандидата от Востока. Однако они мало что сделали кроме этого. Впрочем, парламентариям ещё предстоит одобрить назначение немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии через две недели, и многие просят дать бой в этот момент», — отмечает El Mundo.

Чтобы кандидатура немецкого министра обороны была одобрена, нужна поддержка абсолютного большинства евродепутатов. Весьма вероятно, что фон дер Ляйен ее получит, однако парламент захочет пошуметь, показать свою необходимость, доставить Европейскому совету неприятности, считает испанское СМИ. Не так уж низка вероятность, что по прошествии лета этот гнев превратится в провал одного из назначенных должностных лиц, которым придётся пройти через суровое «прослушивание». Это было бы способом напомнить о своих полномочиях и отправить соответствующее послание. Но реальность такова, что кандидатура Сассоли уже прошла, и если будет утверждено назначение фон дер Ляйен, то якобы твёрдая позиция парламента потерпит крах.

«Европа должна стать более сильной, а это возможно только в том случае, если у неё будет активный парламент, который играет важную роль», — заявил Сассоли в интервью, предварявшем его избрание. Бывший тележурналист отстаивал необходимость диалога в ЕС, чтобы противостоять жизненно важным переменам, угрожающим блоку. Свою речь, обращённую к парламентариям после победы, итальянец завершил словами одного из отцов-основателей Евросоюза Жана Монне: «Ничего нельзя сделать без имён и ничего сложного — без институтов».

Сассоли обошёл немку Ска Келлер (199 голосов во втором туре), представлявшую Зелёных, испанку Сиру Рего («Европейские единые левые», 43 голоса) и чеха Яна Захрадила, кандидата от «Европейских консерваторов и реформистов» (160 голосов).