Москва, 4 июля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. У России с Италией сложились особенные, доверительные и партнёрские отношения. Об этом в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Читайте также: Новый глава Европарламента оценил политику санкций против России

«У нас, действительно, особые, проверенные временем отношения с Италией, — сказал глава государства. — Налажен доверительный диалог с её руководством. Постоянно ведётся совместная работа в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Этот капитал взаимного доверия и партнёрства мы высоко ценим».

Российский лидер добавил, что Италия — один из основных торговых партнёров России в мире (по итогам 2018 года страна заняла пятое место после КНР, ФРГ, Нидерландов и Белоруссии).

Также по теме: Минобороны РФ оценило влияние западных санкций на ВПК

Санкции против Крыма и Севастополя введены всерьёз и надолго — политолог

«В России представлено около 500 итальянских деловых структур. И даже несмотря на участие Италии в антироссийских санкциях и наши ответные меры, двусторонние торгово-экономические связи развиваются достаточно успешно», — констатировал президент РФ.

Путин привёл ещё ряд цифр: по итогам 2018 года взаимный товарооборот вырос на 12,7% до 26,9 млрд долларов. Накопленные прямые инве­стиции из Италии к началу 2019 года достигли 4,7 млрд долларов, российские инвестиции в Италии тоже значительны — 2,7 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и Евросоюза были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Ограничительные меры неоднократно продлевались, а их список расширялся. Москва была вынуждена пойти на ответные меры.