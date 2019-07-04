Додома, 4 июля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Министр здравоохранения, гендерного развития, защиты прав детей и пожилых людей Танзании Умми Мвалиму заявила, что среднее число детей на одну женщину снизилось с семи до пяти, передает газета Mtanzania.

Народ Танзании

Мвалиму сообщила об этом на церемонии подписания договоров между парламентарием от правящей партии Танзании Мариам Дитопиле и школьницами, получившими право на бесплатное обучение в пятом классе старшей школы в области Додома. Церемония состоялась 2 июля.

«По статистике, число детей на одну женщину продолжает уменьшаться, в среднем, с семи детей до пяти, а это значит, что темпы рождаемости также продолжают уменьшаться», — заявила Мвалиму, ссылаясь на статистические данные.