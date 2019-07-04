Москва, 4 июля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Глобальный нефтяной рынок сейчас слаб в силу отсутствия аргументов для роста. Активно наращивая добычу, США оказывают давление на усилия стран ОПЕК, тем самым захватывая долю мирового рынка. Фьючерсы на нефть марки Brent 4 июля можно будет приобрести по цене $63,12, нефть марки WTI — $56,72, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефтяной рынок будет находиться в диапазоне $60−65 и по большей части будет реагировать на геополитические факторы, связанные с торговой войной между США и Китаем.

«Страны ОПЕК постепенно утрачивают свою силу на мировом нефтяном рынке, поскольку изначально сокращение добычи нефти было связано с тем, чтобы временно поддержать рынок нефти, но впоследствии это уже стало нормой. Такая позиция говорит о том, что глобальный рынок нефти зависит по большей части от геополитических факторов», — считает эксперт.

Уменьшаем объемы, но при этом увеличиваем цены. Такой подход мог бы дать позитив рынка. Ведь США и так используют максимально свои мощности по добыче нефти, и чтобы компенсировать сокращение на 1,6 млн баррелей в сутки со стороны стран ОПЕК+, они бы не смогли этого сделать.

«В ближайшей перспективе можно будет продолжать фиксировать снижение нефтяных котировок. Нефть марки Brent понизится до $62,15, а нефть марки WTI — до $56 за баррель», — предполагает Гасанов.

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