Мадрид, 4 июля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Актер Артуро Фернандес, снявшийся во многих испанских фильмах, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает 4 июля газета ABC.

Артуро Фернандес

Отмечается, что Фернандес умер в одной из больниц Мадрида, куда его доставили несколько дней назад из-за ухудшения самочувствия.

Артуро Фернандес родился 21 февраля 1929 года в Хихоне в автономном сообществе Астурия. Сниматься в кино он начал в 1954 году, кроме того, актер выступал в театре. Фернандес более известен съемками в комедийных фильмах. Среди картин с его участием — «Лучшие времена», «Девушка в бассейне», «Обнаженный брак».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на испанском острове Майорка скончался немецкий певец Коста Кордалис. Пик его популярности пришелся на середину 70-х, когда Кордалис выступал с хитом «Анита». Артисту было 75 лет.

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