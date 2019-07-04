Киев, 4 июля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В районе разведения сил возле Станицы Луганской не осталось вооружений как на стороне Народной милиции ЛНР, так и на украинской стороне. Об этом заявили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщается 4 июля на официальной странице ОБСЕ в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«Вооружения, ранее зафиксированного по обе стороны линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес. Во время борьбы с огнём пострадал тракторист.

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