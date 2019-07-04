Москва, 4 июля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Уже в 2019 году жители Дальнего Востока смогут оформить первые ипотечные договоры с льготной ставкой под 2%. Об этом в ходе итоговой коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики заявил глава ведомства Александр Козлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Читайте также: Получатели гектаров и многодетные семьи в ДФО смогут взять ипотеку под 2%

«Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса», — уточнил министр.

Козлов добавил, что разрабатываемый механизм будет доступен молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Согласно проекту документа, льготная ипотека может быть использована для покупки, строительства или ремонта жилья.

«Мы предусмотрели в нашей госпрограмме на эти цели порядка 15 млрд рублей, сейчас будем докапитализировать Фонд развития Дальнего Востока и в этом году хотим начать работу», — сказал глава ведомства.

Также по теме: Получатели гектаров и многодетные семьи в ДФО смогут взять ипотеку под 2%

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики добавил, что на сегодняшний день в регионах Дальнего Востока собственного жилья не имеют 15,8 тысяч молодых семей.

«При этом восемь тысяч человек заявили, что готовы построить своё жилье на «дальневосточном гектаре», вот мы и хотим помочь им в этом», — резюмировал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Минвостокразвития России и Фонду развития Дальнего Востока, входящему в группу ВЭБ. РФ, было поручено проработать инициативу полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о так называемой дальневосточной ипотеке. По мнению авторов проекта, она позволит построить 7317 домов, что даст девятипроцентный прирост ввода жилья в Дальневосточном федеральном округе.