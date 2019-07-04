Саров, Нижегородская область, 4 июля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Счётная палата РФ выявила, что «начиная с 2013 года, ЗАТО г. Заречный Пензенской области и ЗАТО г. Саров Нижегородской области систематически не исполняли обязательства по достижению показателей результативности предоставления дотации, предусмотренные соглашениями» о межбюджетных трансфертах, что перечисляются из федерального бюджета в областной для последующего дотирования бюджетов ЗАТО. Ведомство обнародовало итоги проверки бюджетной поддержки территорий опережающего социально-экономического развития в обоих ЗАТО. Она проходила с ноября 2018 года по март 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Более того, в эти годы Минфин РФ, обладая правом принимать решения о приостановлении (сокращении) размера межбюджетных трансфертов при недостижении целевых показателей «своим правом не воспользовался».

В ходе проверки аудиторы также проверили влияние создания территорий опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) на сбалансированность бюджетов Заречного и Сарова. Оценивались также и меры, которые принимаются в них для создания условий устойчивого социально-экономического развития.

Заречный получил ТОР в июле 2018 года, и к моменту проверки это не оказало влияния на бюджет, но при этом аудиторы установили, что «актуализированные планы (дорожные карты) с запланированными конкретными показателями реализации проектов ТОР администрацией г. Заречного и правительством Пензенской области не разрабатывались», а заявка, что направлялась в Минэкономразвития России, разработанная в экономических условиях 2016 года, «не актуализировалась в соответствии с реально сложившимся социально-экономическим положением».

В Сарове ТОР появилась в апреле 2017 года, но в областных документах стратегического планирования «мероприятия, реализуемые и/или планируемые к реализации на территории ТОР, не отражены», а стратегия до 2035 года и вовсе «не содержит положений, учитывающих влияние на социально-экономическое развитие Нижегородской области создания и функционирования ТОР». Не была откорректирована и инвестиционная стратегия области до 2025 года в связи с появлением ТОР в Сарове.

«План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Саров до 2035 года отсутствует, меры, которые органы местного самоуправления города Сарова предполагают принять для «активизации развития ТОСЭР «Саров», в документах стратегического планирования не конкретизированы», — отмечается в отчёте аудиторов.

По плану в Сарове должны были создать 25 новых, инновационно-ориентированных предприятий, а фактически такое было создано лишь одно при объёме инвестиций — 16,26 млн рублей. При плановом показателе дополнительных доходов областного бюджета от ТОСЭР в региональный бюджет ежегодно на уровне 342,2 млн рублей фактически поступило 1,75 млн рублей, то есть всего 0,5% от ожидаемого объёма.

Среди сдерживающих факторов развития территории СП РФ называет то, что «включенные в настоящий момент в ее границы земельные участки во многом не соответствуют заявленным намерениям потенциальных резидентов», а площадки со зданиями зачастую являются ветхими, которые не представляется возможным использовать для организации новых производств. Помимо этого, участки имеют малую площадь, не обеспечены инфраструктурой с необходимыми мощностями. Также сдерживает развитие и то, что площадки расположены «внутри охраняемого периметра ЗАТО г. Саров», а это предполагает ограничения режимного характера, в том числе на въезд грузов, специалистов. Нет в ЗАТО и железнодорожных путей общего пользования, только ведомственные.

«С учётом опыта реализации проекта ТОР на территории ЗАТО г. Саров Нижегородской области существуют значительные риски, связанные с успешностью реализации проектов ТОР на территории других ЗАТО», — уточнили аудиторы.

Результаты проверки будут направлены в правительство РФ, властям Пензенской и Нижегородской областей.

Напомним, в России из 99 территорий опережающего развития восемь созданы в ЗАТО.