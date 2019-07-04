Джакарта, 4 июля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В январе-мае 2019 года Индонезию посетило 6,37 млн иностранных туристов, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Antaranews.

Тирта Гангга – водный дворец на Бали, Индонезия

Министр туризма Индонезии Ариф Яхья заявил, что увеличение количества иностранных туристов в Индонезию в первые пять месяцев 2019 года стало хорошим показателем для туристического сектора страны.

«Мы по-прежнему очень оптимистичны в отношении того, что к концу 2019 года число иностранных туристов может достичь цели в 18 млн человек», — отметил министр туризма.

Известно, что наибольшее количество иностранных туристов прибыло в Индонезию из Малайзии, что составило 1,2 млн человек или 20% от общего числа туристических визитов в мае 2019 года. Затем идут туристы из Китая — 882,9 тыс. или 13%; Сингапур — 739,7 тыс. или 11%; Восточный Тимор — 506,3 тыс. или 7,9%; Австралия — 483,9 тыс. или 7,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство туризма Индонезии поставило цель достичь 20 млн иностранных туристов к концу 2019 года.