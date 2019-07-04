Москва, 4 июля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В июне 2019 года в России было продано 19 343 новых машины южнокорейской компании Kia Motors, что на 3% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом 4 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Kia.ru Кроссовер KIA Rio

Всего за первое полугодие 2019 года было реализовано 111 604 автомобиля южнокорейской компании, что соответствует уровню 2018 года.

По количеству реализованных в России автомобилей компания KIA лидирует среди других иностранных брендов. Причём доля KIA на автомобильном рынке России составляет 13,5%.

Самой популярной моделью южнокорейской компании в России остается кроссовер KIA Rio. Сообщается, что в июне 2019 года на российском рынке было продано 8282 кроссовера, что на 6% ниже, чем годом ранее. Вторая строчка — KIA Sportage (2367 экз., — 20%). Третье место занял седан KIA Optima с показателем 2190 проданных авто (+43%).

Читайте также: Компания Илона Маска увеличила продажи во втором квартале 2019 года