Москва, 4 июля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. «Нафтогаз» совершенно обоснованно беспокоится о прекращении поставок газа из России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Договора о транзите — нет, необоснованное судебное преследование украинской стороной Газпрома не прекращено, на Украине нет даже полноценного правительства — все ждут итогов выборов в Верховную раду», — отметил политолог.

Поэтому Газпром, заранее беспокоясь о своих обязательствах перед потребителями в Европе, делает огромные запасы российского газа в европейских хранилищах.

«В итоге чем ближе осень, тем меньше вероятность, что договор о поставке российского газа через Украину будет заключен.

И, конечно, у украинских газовиков встанет в полный рост внутренний вопрос: чем обогревать свое население и чем обеспечивать промышленность. Своих источников у них не хватит», — высказал свое мнение Баширов.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возможных перебоях в поставках газа из России 4 июля на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Торонто, заявил топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов.

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