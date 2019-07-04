Вашингтон, 4 июля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Продажи американской компании Tesla, основателем которой является Илон Маск, выросли во втором квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Steve Jurvetson Tesla Model X

Всего за период с апреля по июнь 2019 года было продано 95 200 электромобилей Tesla. Стоит отметить, что самые большие продажи компании были в четвертом квартале 2018 года. Тогда было реализовано 90 000 экземпляров.

Всего за отчётный период компания выпустила 87 048 электрокаров, среди которых 72 500 — Model 3, а оставшиеся 14 500 — Model S и Model X. Из этого следует, что во втором квартале компания частично распродавала остатки предыдущего периода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за период с января по март 2019 года продажи американской компании Tesla упали на 31%. Это было самым большим падением продаж в истории компании.

Читайте также: Автопроизводители Японии объединились для создания беспилотных авто