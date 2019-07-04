Хабаровск, 4 июля, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока должны зарабатывать в 2−3 раза больше, чем сегодня. Об этом заявил министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов, выступая на заседании итоговой коллегии Минвостокразвития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Выступая на коллегии, министр Козлов много говорил о людях, живущих в ДФО. Впервые за всю историю существования министерства его руководитель отметил, что «инвестиции в инфраструктуру, большие проекты — это, конечно, хорошо», но отток населения из ДФО продолжается.

Министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов «А сейчас, давайте не будем друг другу лукавить, отток населения продолжается. Как его остановить? В социальном плане — комфорт и качество жизни. В экономическом — уже сегодня люди, живущие на Дальнем Востоке, должны зарабатывать в два-три раза больше. Это — стимул остаться, стимул участвовать в строительстве Дальнего Востока. Для других — это стимул приехать на Дальний Восток, как это было при строительстве БАМа, думаю, никому не нужно напоминать, что ехали на стройку, в частности, из-за больших заработков.

Министр отметил, что то, что уже сегодня сделано и делается в ДФО, имеет отложенный эффект, который будет виден, когда заработают строящиеся предприятия выйдут на проектную мощность. Сейчас важно остановить отток населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 июля прошло заседание итоговой коллегии Минвостокразвития РФ. Впервые с момента создания министерства много внимания было уделено людям, проживающим на Дальнем Востоке. Отток населения из макрорегиона, несмотря на многочисленные разговоры об этом на протяжении семи лет, остановить не удалось, он только усилился.

При этом дальневосточники неоднократно упрекали Минвостокразвития и правительство РФ в том, что все преференции направлены на привлечение людей из других регионов, а для местных жителей не делается ничего. В частности, приезжим планируется платить миллион рублей подъёмных, местным же такого не полагается. Люди бегут с Дальнего Востока, потому что не видят здесь возможностей для жизни: зарабатывая столько же, сколько в центральных, западных и южных районах страны, тратят все деньги на «коммуналку» и продукты питания. По мнению многих, исчез всякий смысл жить в ДФО.

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