Москва, 4 июля, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Обязательное тестирование водителей на предмет употребления психоактивных веществ в ходе медицинских осмотров по допуску к вождению предложил ввести Минздрав РФ, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Тестирование водителя

Отмечается, что тестирование, если новшество утвердят, будут проходить водители транспортных средств при получении медицинской справки для ГИБДД, а также те, кто собирается получить водительское удостоверение.

Целью нововведения заявлено улучшение ситуации с дорожной безопасностью в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минздраве РФ предложили проверять на медосмотрах учащихся техникумов и вузов на наличие наркотических веществ в крови.