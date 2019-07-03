Брюссель, 3 июля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. «Молдавия нуждается в перегрузке: воссозданию демократических институтов и восстановлению доверия граждан к собственному государству, пострадавшему из-за действий прежних властей», — заявила премьер-министр Молдавии Майя Санду в Брюсселе по итогам встрече с еврокомиссаром по расширению и европейской политике добрососедства Йоханнесом Ханом, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паутина

«Я нахожусь здесь, чтобы полностью восстановить сотрудничество с ЕС, которое было заморожено из-за коррупции и мошенничества», — сказала она. По словам Санду, все преступления прошлой власти будут расследованы, причастные к краже 1 млрд из банковской системы и отмыванию денег и массовой коррупции предстанут перед судом, а в Молдавии появится справедливое правосудие.

«Однажды Молдавия будет готова к вступлению в ЕС», — заявила премьер.

В свою очередь, еврокомиссар Хан сказал, что в случае прогресса в реформах и соблюдения Молдавией Соглашения об ассоциации ЕС оперативно разморозит финансовую помощь республике.

«Молдавии пора смотреть в будущее. Мы ценим намерение продолжать реформы, рад отметить, что основное внимание уделяется деполитизации и укреплению независимости государственных институтов, особенно в области правосудия, и борьбе с коррупцией, которая, кажется, глубоко укоренилась во многих областях и, вероятно, это — самая большая проблема, которую правительство должно решить», — сказал Хан.

В Брюсселе Санду также встретилась с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Глава Совета ЕС поздравил Молдавию с мирным переходом власти и пообещал помост республике.

В тот же день молдавский премьер встретилась с вице-председателем Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, обсудив с ним сотрудничество в области энергетической безопасности и перспективы завершения строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев.