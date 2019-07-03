Москва, 3 июля, 2019, 19:22 — ИА Регнум. PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, превративший отравление продюсера в «спектакль», теперь пытается отстоять честное имя Алибасова и заявляет, что уже второе учреждение Министерства здравоохранения России подтвердило диагноз о тяжелом отравлении Бари Каримовича. В качестве доказательств Горжанкин распространил документы, подтверждающие диагноз Алибасова.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин Бари Алибасов в палате. 03.07.2019

Горжанкин информировал средства массовой информации о состоянии здоровья Алибасова и обстоятельствах его отравления. Факт отравления не вызывал ни у кого вопросов, так как были заявления врачей и родственников. Однако Горжанкин в одном из интервью обронил неосторожную фразу о том, что вся история с отравлением — это «спектакль». Он практически сразу заявил, что имел в виду информационную кампанию вокруг отравления Алибасова, а вовсе не сам факт отравления.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин Бари Алибасов на обследовании. 03.07.2019

Но ряд СМИ решил поставить под сомнение факт отравления Алибасова и обвинить продюсера и его PR-директора в том, что с помощью истории с отравлением они пытаются поднять спрос на группу «На-На», пик популярности которой давно в прошлом.

Горжанкин решил бить фактами. Он рассказал, что сегодня Алибасов посетил ФБУЗ «Лечено-реабилитационный центр Минэкомразвития России». Алибасову была сделана гастроскопия, которая подтверждает диагноз, поставленный в НИИ имени Склифосовского — химический ожог пищевода 3−4 степени, язвенно-некротический эзофагит с наличием сужения в верхней трети пищевода до 0,8 сантиметра в диаметре, химический ожог желудка 2 степени, эрозивный ожоговый гастрит и ожоговый дуоденит.

Данные повреждения были вследствие «токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ». Алибасову предписали строгую диету и велели снова явиться к врачу примерно через месяц.

«Таким образом, обследование уже во втором авторитетном учреждении Минздрава РФ безапелляционно подтвердило диагноз, несмотря на заявления некоторых СМИ», — заявил Горжанкин.

При этом PR-директор понимает, что различные СМИ распространяют ложную информацию об Алибасове исключительно ради рейтинга, но некоторые из СМИ перешли уже всякие границы.

Особенно от Горжанкина досталось «Первому каналу». Оказывается, он сам, а также Алибасов и его сын сходили на шоу «На самом деле», где прошли допрос на детекторе лжи. Горжанкин опасается, что шоу будет смонтировано в негативном для Алибасова ключе.

«Мы пока не видели смонтированный вариант, но во всём чувствовалось предвзятое отношение. Буквально всё перевернули с ног на головы в угоду рейтингам», — прокомментировал свое участие в шоу сам Бари Алибасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня Алибасов по ошибке вместо сока выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсер получил химические ожоги пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. Он был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.