Менло-Парк, США, 3 июля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран мира сообщают о неполадках в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

У большинства сообщивших о проблеме пользователей Facebook отсутствует доступ к сайту, некоторые также сообщают о невозможности авторизоваться в своём аккаунте.

Большинство жалоб от пользователей Instagram связано с проблемами при загрузке приложения, также сообщается об отсутствии доступа к веб-сайту и невозможности авторизоваться в сервисе.

Проблемы наблюдаются у пользователей в США, странах Европы, включая Россию, а также в Китае, Малайзии и ряде других стран.