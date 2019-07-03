На словах миротворец, а на деле Порошенко 2.0 – эксперт о Зеленском
Москва, 3 июля, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Примиренческая риторика Владимира Зеленского была лишь частью его избирательной кампании. Целеполагание нынешнего главы Украины, который будучи кандидатом в президенты заявлял о том, что хочет принести мир на Украине, поменялось, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 3 июля в эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале.
По его мнению, недавний визит президента Украины в Канаду демонстрирует попытку Зеленского показать гражданам своего государства, что он владеет ситуацией и может противостоять «оккупанту»:
Эксперт уверен, что Зеленский, как политик и президент, еще очень неопытен и «даже не знает, как президентскими функциями пользоваться»:
По мнению спикера, нынешний президент Украины и его команда не могут полностью контролировать «бандитов» с украинской стороны, которые продолжают обстреливать Донбасс.
Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. После массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана, на территории Донецкой и Луганской областей Украины были провозглашены ДНР и ЛНР. Боевые действия продолжаются до сих пор. По данным СМИ, за последние несколько дней украинские военные усилили обстрел Донбасса.