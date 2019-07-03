Москва, 3 июля, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Примиренческая риторика Владимира Зеленского была лишь частью его избирательной кампании. Целеполагание нынешнего главы Украины, который будучи кандидатом в президенты заявлял о том, что хочет принести мир на Украине, поменялось, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 3 июля в эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

«Поменялось ли целеполагание Зеленского-кандидата в президенты от целеполагания нынешнего президента, который не хочет встречаться лицом к лицу с представителями националистических группировок, не хочет выглядеть предателем, который идет на уступки со стороны ВСУ, которые находятся в окопах. Я думаю, целеполагание поменялось», — полагает Данюк.

По его мнению, недавний визит президента Украины в Канаду демонстрирует попытку Зеленского показать гражданам своего государства, что он владеет ситуацией и может противостоять «оккупанту»:

"Почему каждый президент, я уверен, Зеленский, Порошенко, кто-нибудь другой, всегда будет приезжать на Запад и говорить о санкциях. Это не только способ понравится местной элите, которая, действительно, полностью антироссийская, безусловно, в отличие от населения Украины, но это очень важный момент показать на внутреннюю аудиторию, особенно которая воинственно настроена против России, что нынешняя украинская власть хоть как-то может повлиять на эту Россию, которая якобы является оккупантом. Ведь как это поднесут средства массовой информации на Украине? Что приехал Зеленский, что в очередной раз заговорил о важности санкций. Санкции и без него продлят, это 100%, это вообще к Украине не имеет никакого отношения. Но он показал: смотрите, я отстоял, снова на Россию будут наложены или продлены санкции».

Эксперт уверен, что Зеленский, как политик и президент, еще очень неопытен и «даже не знает, как президентскими функциями пользоваться»:

«Именно поэтому мы видим иногда в открытую саботаж, а иногда элементарное неподчинение, может быть, каким-то сигналам, которые посылает Зеленский».

По мнению спикера, нынешний президент Украины и его команда не могут полностью контролировать «бандитов» с украинской стороны, которые продолжают обстреливать Донбасс.

Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. После массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана, на территории Донецкой и Луганской областей Украины были провозглашены ДНР и ЛНР. Боевые действия продолжаются до сих пор. По данным СМИ, за последние несколько дней украинские военные усилили обстрел Донбасса.