Стокгольм, 3 июля, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Швеция развертывает обновленную систему ПВО на острове Готланд. Шведское военное ведомство объявило о плане переоснащения ПВО острова 1 июля. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio (SR).

Matti Blume ПВО

Новые системы ПВО малой и средней дальности от концерна SAAB заменят устаревшие комплексы. Швеция проявляет обеспокоенность в связи со случаями нарушения воздушной границы со стороны России.

Готланд, по мнению шведских военных, является стратегически важным, поэтому усиление противовоздушной обороны острова является приоритетной задачей.