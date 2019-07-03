Москва, 3 июля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Инфляция в России за неделю с 25 июня по 1 июля составила 0,2%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Продуктовая корзина в России

Напомним, что за предыдущую неделю инфляция составила 0,1%, а до этого на протяжении трёх недель сохранялась на нулевом уровне.

Рост цен за период с начала 2019 года, согласно данным Росстата, достиг 2,7%.

За отчётную неделю цены на пшено выросли на 0,5%, ржаной хлеб — на 0,3%, свинину, сметану, маргарин, хлеб, рис и пшеничную муку — на 0,2%. Одновременно с этим сахар-песок подешевел на 0,9%, куриные яйца — на 0,8%, гречневая крупа — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились в среднем на 1,1%, в том числе белокочанная капуста подешевела на 12,2%, огурцы — на 7,2%, помидоры — на 6,9%, репчатый лук — на 2,0%. В то же время яблоки стали дороже на 1,9%, картофель — на 1,3%, морковь — на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,1%, на дизельное топливо — практически не изменились. Тарифы на коммунальные услуги выросли на 1,6−3%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 0,5%.