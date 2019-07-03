Симферополь, 3 июля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. За первый месяц лета аэропорт Симферополя принял более 645 тысяч пассажиров, увеличив суточное количество рейсов до 85. Об этом 3 июля журналистам сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

Sergey Ashmarin Взлетная полоса аэропорта Симферополь

«В июне аэропорт обслужил 645,2 тыс. пассажиров. Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил около 6,5%. В июне 2019 года аэропорт Симферополь в среднем обслуживал 85 рейсов в сутки», — отметил Плаксин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году симферопольский аэропорт стал лидером среди региональных аэропортов России по количеству открытых направлений полётов на внутренних линиях.