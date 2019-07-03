Екатеринбург, 3 июля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Реформа Российской академии наук породила после себя ряд трудностей, которые пока так и не удалось преодолеть. Об этом заявил глава Уральского отделения РАН Валерий Чарушин корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Академия Наук в Москве

По словам академика, вопрос об оценке скандальной реформы «очень непростой», и в разные промежутки времени на него будет дан разный ответ.

«В начале это был шок, многие годы мы от этого шока не могли отойти. Много сложностей было порождено реформой, от последствий которых мы не можем избавиться», — сказал Чарушин.

В частности, одна из проблем — утрата академических институтов, которые перешли в другое подчинение.

«Хотя время лечит, появляются новые формы управления, новые инициативы, например национальный проект «Наука». Может, со временем мы перейдём к более совершенной системе управления», — считает академик.

Сейчас РАН подчиняется Министерству науки и высшего образования, что даёт новые возможности для интеграции, признал учёный. Напомним, скандальная реформа РАН стартовала в 2013 году. Было создано Федеральное агентство научных организаций, которому поручили управление всем имуществом Академии. По факту РАН оказалась под контролем «эффективных менеджеров».