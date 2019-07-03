Москва, 3 июля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. 43 жилых дома были построены и введены в эксплуатацию в столице с начала реализации программы реновации. Об этом журналистам сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

«За 15 лет нам предстоит расселить 5173 пятиэтажки. В столице уже утверждено 329 стартовых площадок для строительства домов площадью порядка 4,8 млн кв. метров. Их подбор продолжается», — добавил чиновник.

Он также сообщил, что новые дома оснащены системой умного дома, которая состоит из оповещения о чрезвычайных ситуациях и управления эвакуацией при пожаре, охраны входов и видеонаблюдения. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы и лифты.

Напомним, программа реновации жилищного фонда стартовала в столице с 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. В настоящий момент в программу включено 5173 дома.