Санкт-Петербург, 3 июля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Если Центробанку понадобится профинансировать эффективные проекты, это можно будет сделать за счет эмиссии, притом сделать это в кредит, а не использовать средства Фонда национального благосостояния безвозвратно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя высказывания главы ЦБ об использовании средств фонда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Ранее Эльвира Набиуллина в интервью Reuters сказала, что в 2020 году фонд может преодолеть порог в 7% ВВП и, согласно правилам, дополнительные средства можно будет использовать для инвестиций. Однако глава ЦБ полагает, что инвестировать следует лишь часть излишков, в противном случае возникнут риски для макроэкономической и финансовой стабильности.

«Я склонен согласиться с председателем Центробанка. Фонд национального благосостояния выполняет роль стерилизатора денежной массы. Можно забыть о том, что он существует. В реальности этих денег для экономики нет.

При попытке взять оттуда средства произойдет именно то, о чем сказала Набиуллина: будет увеличена денежная масса, если проекты будут неэффективными, это создаст инфляционное давление. Этот фонд не надо трогать вообще.

Если Центробанку понадобится увеличить денежную массу для финансирования эффективных проектов, то это можно сделать за счет эмиссии — и сделать это в кредит, а не использовать средства фонда безвозвратно», — отметил Юрий Ичкитидзе.