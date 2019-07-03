Забудьте об этих деньгах: эксперт об использовании средств ФНБ
Санкт-Петербург, 3 июля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Если Центробанку понадобится профинансировать эффективные проекты, это можно будет сделать за счет эмиссии, притом сделать это в кредит, а не использовать средства Фонда национального благосостояния безвозвратно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя высказывания главы ЦБ об использовании средств фонда.
Ранее Эльвира Набиуллина в интервью Reuters сказала, что в 2020 году фонд может преодолеть порог в 7% ВВП и, согласно правилам, дополнительные средства можно будет использовать для инвестиций. Однако глава ЦБ полагает, что инвестировать следует лишь часть излишков, в противном случае возникнут риски для макроэкономической и финансовой стабильности.