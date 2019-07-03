Токио, 3 июля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В трех городах региона Кюсю на юго-западе Японии выданы указания о срочной эвакуации почти 800 000 человек, поскольку сильные дожди создали угрозу образования оползней. Об этом передает 3 июля японская телерадиовещательная компания NHK.

Eurico Zimbres Оползень

Местами в Южном Кюсю выпало до 1000 мм осадков за пять дней, синоптики предполагают, что в некоторых районах к полудню в четверг выпадет до 350 мм.

Приказы об эвакуации были выданы почти 600 000 жителям Кагосимы и двух небольших городов в той же префектуре. Еще 310 тысячам жителей острова было рекомендовано найти убежище.