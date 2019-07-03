Южно-Сахалинск, 3 июля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Основная причина катастрофических демографических потерь в РФ — бедность и жизнь в условиях постоянного стресса. Таким мнением поделился официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич, комментируя заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте смертности и падении рождаемости в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Основная причина высокой смертности и низкой рождаемости — бедность. Когда у человека нет денег на еду, на теплую одежду, на жилье, на хорошие лекарства, он вряд ли проживет долго. Некоторые приводят в пример совсем нищие страны, где рождаемость очень высокая. Но, во-первых, это страны с определенными обычаями, во-вторых, там, в силу нищеты, нет возможности планировать рождение детей, в-третьих, там и смертность очень высока. Ну и, в-четвертых, мы же не хотим опуститься до уровня таких стран. Вторая причина, вытекающая из первой: люди живут в постоянном стрессе — бояться потерять работу, не заплатить ипотеку, лишиться жилья и так далее. В таких условиях вряд ли стоит говорить о росте численности населения. Я думаю, что, если правительство ничего не предпримет или будет предпринимать такие меры, которые иначе как косметическими не назовешь, то ситуация будет ухудшаться. Вот объявили борьбу с бедностью. Вроде все правильно. Но на Сахалине власти придумали удивительный «ход конем»: они будут приобретать для малоимущих приставки для цифрового телевидения, а на эту сумму увеличивать в своих отчетах их доходы. Это победит бедность? Люди начнут лучше питаться, лучше одеваться, лучше жить? Я даже не знаю, что это — то ли цинизм, то ли глупость».

Алексей Лукашевич